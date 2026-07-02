Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei gestohlene Fahrräder dank Ortung wieder aufgefunden

Braunschweig (ots)

Rebenring / Großer Hof, 01.07.2026

Tatverdächtige gestellt

Ein 48-jähriger Braunschweiger hatte sein Pedelec ordnungsgemäß an einem Fahrradständer im Bereich Großer Hof angeschlossen. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses entwendet wurde. Da das Pedelec mit einem AirTag ausgestattet war, konnte der Eigentümer dessen Standort ermitteln. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden das Fahrrad schließlich auf einem Hinterhof in Braunschweig. Hierbei konnten durch die Beamtinnen und Beamten zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe des Pedelecs festgestellt werden.

In einem weiteren Fall wurde das Trekkingrad eines 25-jährigen Braunschweigers im Bereich Rebenring entwendet. Auch dieses war zuvor an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Der 25-Jährige konnte sein Fahrrad noch während der Anzeigenerstattung im Polizeikommissariat Braunschweig Nord in Salzgitter orten. Daraufhin übermittelte er den Einsatzkräften der Polizei Salzgitter fortlaufend den aktuellen Standort. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten das Fahrrad schließlich vor einem Einkaufsmarkt in Salzgitter fest. Um den Täter zu ermitteln, entschlossen sich die Einsatzkräfte dazu, sich in unmittelbarer Nähe verdeckt aufzustellen. Wenige Minuten später erschien ein 40-Jähriger Mann, der das Fahrrad an sich nehmen wollte. Die Einsatzkräfte griffen daraufhin ein, stellten den Täter und sicherten das Fahrrad, um es nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Tipps der Polizei für die Sommer- und Fahrradzeit:

- Schließen Sie Ihr Fahrrad stets mit einem hochwertigen Schloss an einem fest verankerten Gegenstand an.

- Nutzen Sie GPS-Tracker oder Ortungsgeräte, um im Falle eines Diebstahls den Standort des Fahrrads nachvollziehen zu können.

- Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei registrieren. So kann es nach einem Diebstahl schneller seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

- Stellen Sie hochwertige Fahrräder nach Möglichkeit in abschließbaren Räumen oder Fahrradgaragen ab.

- Informieren Sie bei einem Diebstahl umgehend die Polizei und verfolgen Sie einen georteten Standort nicht eigenständig.

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