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Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter
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Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

14.02.26, 23.00 Uhr

Sexuelle Belästigung und Körperverletzung

Bereits im Februar suchte eine 34-jährige Braunschweigerin die Polizei auf, um Anzeige zu erstatten.

Am Samstagabend des 14. Februar sei sie allein in der Innenstadt von Braunschweig unterwegs gewesen. Hier habe sie sich einer sechsköpfigen Personengruppe (vier Männer, zwei Frauen) angeschlossen und sei mit ihnen durch das Nachtleben gezogen. Die Gruppe habe sich im Laufe des Abends aufgelöst, so dass sie und ein letztlich übriggebliebener Mann zusammen den Heimweg angetreten haben. Der Mann, der sich ihr als "Marcel" vorgestellt habe, bot ihr an, mit zu ihm zu kommen, von wo sie mit dem Bus nach Hause fahren könne. In seiner Wohnung sei er mit der Zeit zudringlich geworden und habe begonnen, sie gegen ihren Willen u.a. im Intimbereich zu berühren. Sie habe sich dagegen gewehrt und dabei u.a. in dessen Hand gebissen. Daraufhin habe er begonnen, sie zu schlagen, wobei sie im Gesicht verletzt wurde. In einem Moment, wo er von ihr abgelassen habe, sei ihr die Flucht aus dessen Wohnung gelungen.

Am darauffolgenden Montag erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zur Feststellung des Täters.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Braunschweig wurde jetzt ein erstelltes Phantombild des unbekannten Täters zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt:

   - männlich, ca. 40 Jahre alt
   - ca. 195 cm groß, athletisch
   - gepflegtes Erscheinungsbild, sehr reine und leicht gebräunte 
     Haut, sehr weiße Zähne
   - kurze, dunkle, hoch rasierte und seitlich gegelte Haare
   - auffällig grüne Augen, Narbe in der linken Augenbraue
   - raue Stimme, sprach gut deutsch mit leichtem Akzent, unterhielt 
     sich zwischendurch mit anderen aber auch in einer anderen 
     Sprache(vermutlich russisch)
   - sonstige Merkmale: Stabpiercing im rechten Ohr, Tattoo auf der 
     Brust, breite Goldkette, auffällige Ringe und Armbanduhr

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, meldet sich bitte im Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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