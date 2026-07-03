Polizei Braunschweig

POL-BS: Land Niedersachsen schafft Grundlage für Investition in die neue Regionalleitstelle der Polizeidirektion Braunschweig

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Braunschweig (ots)

Braunschweig, 03.07.2026 - Die Polizeidirektion Braunschweig begrüßt den Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung, im Entwurf des Doppelhaushalts 2027/2028 insgesamt 50,8 Millionen Euro für die Regionalleitstelle vorzusehen. Damit soll die bereits seit Dezember 2021 genutzte Interimslösung perspektivisch durch eine dauerhafte Leitstelle ersetzt werden.

Polizeipräsident Thomas Ring zeigt sich erfreut über die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Mittel: "Als einzige Flächenbehörde der Niedersächsischen Landespolizei betreiben wir unsere Regionalleitstelle bislang als Interimslösung. Was wir benötigen ist eine dauerhaft ausgelegte Regionalleitstelle, die unseren Kolleginnen und Kollegen nachhaltig verbesserte Arbeitsbedingungen bietet. Sie sind telefonisch die erste Anlaufstelle für Menschen aus unserer Region, die sich in einer Notlage befinden und Hilfe benötigen."

Die derzeitige Unterbringung der Regionalleitstelle musste im Zuge der Einführung des landesweit einheitlichen Einsatzleitsystems und der Notruftechnik der Polizei Niedersachsen geschaffen werden. Seit der Zusammenführung der zuvor eigenständig betriebenen Leitstellen der Polizeiinspektionen Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel sowie Wolfsburg/Helmstedt übernimmt die Regionalleitstelle die Notrufannahme und Einsatzsteuerung zentral für die gesamte Region zwischen Harz und Heide.

Die Interimslösung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen eines modernen Leitstellenbetriebs. Für die Leitstellentechnik stehen nicht genügend Flächen zur Verfügung, zudem entsprechen die Arbeitsplätze, verteilt auf zwei Ebenen nicht mehr den heutigen Standards und erschweren die Arbeitsabläufe.

"Die Interimslösung hat ihren Ursprungszweck erfüllt, die erfolgreiche Zentralisierung des Notruf- und Einsatzmanagements zu ermöglichen", so Ring. "Die Berücksichtigung im Entwurf des Doppelhaushalts ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Regionalleitstelle. Darüber hinaus ist das der Beginn für die geplante Modernisierung des Standortes der Polizeidirektion Braunschweig."

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