Polizei Braunschweig

POL-BS: Auto kollidiert mit Restaurant

Braunschweig (ots)

Radeklint, 03.07.2026, 03:25 Uhr

15-Jähriger flieht vor der Polizei und verunfallt

Am frühen Freitagmorgen fiel einer Polizeistreife in der Innenstadt ein VW Sharan auf, der mit "quietschenden" Reifen und hoher Geschwindigkeit an einer Ampel in der Straße Gieseler anfuhr. Zum Zwecke einer Verkehrskontrolle fuhren die Beamten dem Fahrzeug nach. Währenddessen missachtete das Fahrzeug eine rote Ampel am Europaplatz und wendete entgegen der Vorschrift. Nachdem der Funkstreifenwagen dem Fahrzeugführer ein Anhaltesignal gab, hielt dieser zunächst an der Kreuzung Gieseler/Kalenwall an. Das Polizeifahrzeug war vor dem VW geparkt, um eine Weiterfahrt zu erschweren. Als die Beamten ausstiegen, beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Volkswagen jedoch wieder, umfuhr den Funkstreifenwagen und setze seine Fahrt über die Güldenstraße mit hoher Geschwindigkeit fort und entzog sich so der Kontrolle. Schätzungsweise erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von über 100km/h. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug jedoch außer Sicht. An der Kreuzung Güldenstraße/Radeklint wollte das Fahrzeug nach rechts in die Lange Straße einbiegen, verlor jedoch mutmaßlich wegen der deutlich überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der VW fuhr nahezu gerade über die Kreuzung, kollidierte erst mit einem Schaltkasten der Straßenbahn und verunfallte schließlich an der Hausfassade eines gegenüberliegenden Restaurants. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und von den nacheilenden Polizeibeamten zunächst vorläufig festgenommen. Während der gesamten Verfolgung wurden nach jetzigem Kenntnisstand keine anderen Personen gefährdet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus befand sich der junge Mann unter dem Einfluss von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Es wurden unter anderem Strafverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet. Er verblieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Krankenhaus.

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