Polizei Braunschweig

POL-BS: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Braunschweig (ots)

A2, 09.07.2026, 03.24 Uhr

Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

In den frühen Morgenstunden beabsichtige eine Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Braunschweig, auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West einen Audi SQ 5 einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Polizei, entzog sich gegen 03.24 Uhr der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hannover.

Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin umgehend die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug jedoch zunächst aus den Augen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Audi wenig später auf der A2 in Höhe des Parkplatzes Essehof erneut festgestellt werden. Trotz weiterer eingesetzter Kräfte setzte der Fahrer seine Flucht fort.

Während seiner Flucht erreichte der Fahrzeugführer Geschwindigkeiten von deutlich über 200 km/h. Dabei nutzte der 43-Jährige alle drei Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen der Autobahn. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmenden gefährdet.

Beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Bad Eilsen West, kurz vor der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, verlor der 43-Jährige gegen 04.05 Uhr die Kontrolle über den Audi, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich mit dem Pkw gegen einen Baum. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den Mann anschließend widerstandslos festnehmen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er den Audi unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hat. Daher wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Unfall wurde der 43-Jährige am Bein schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen war neben mehreren Funkstreifenwagen der Polizei Braunschweig, Peine und Hannover auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Hannover. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell