Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Geldautomaten aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Geldautomaten in einem Service-Häuschen im Bereich des Bahnhofs aufgebrochen. Die Täter dürften nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht an das Bargeld gelangt sein und mussten ohne Beute flüchten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten und der Polizeiposten Bad Waldsee haben die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Fronreute / Blitzenreute

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Vor einer Polizeikontrolle ist in der Nacht auf Dienstag der bislang unbekannte Fahrer eines VW Golf geflüchtet. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten wollte den Fahrer kurz vor 0.30 Uhr im Bereich der Hauptstraße kontrollieren, als er innerorts einen anderen Pkw überholte und beschleunigte. Mit bis zu 200 km/h flüchtete der Unbekannte in Richtung Altshausen / Bad Saulgau. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Personen, die Hinweise auf den schwarzen Golf der 5er oder 6er Reihe mit Berliner Teilkennzeichen (B) geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden. Ebenfalls wird der Autofahrer, der von dem Flüchtigen in Blitzenreute überholt worden ist, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Altshausen

Alkoholisiert am Steuer

Ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und ein Fahrverbot kommen auf einen 66-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend zu. Der Mann hatte sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt und wurde von einer Streife des Polizeireviers Weingarten kontrolliert. Ein Alkoholvortest zeigte bei dem 66-Jährigen knapp über 0,5 Promille an, was ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf dem Polizeirevier später bestätigte. Der Betroffene musste seinen Wagen stehen lassen und sieht sich nun einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegenüber.

Bad Wurzach

Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein 26 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 13 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Talacker und Seibranz zugezogen. Ein 41 Jahre alter VW-Fahrer lenkte seinen Wagen in einer Rechtskurve aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und erfasste die Honda des 26-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und kam einige Meter weiter in einem angrenzenden Wiesenstück zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch im Allgäu

Rollerfahrer will vor Verkehrskontrolle flüchten

Anzeigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kommen auf einen 20-Jährigen zu, der am späten Montagabend vor einer Verkehrskontrolle flüchten wollte. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch wollte den Rollerfahrer im Bereich der Wurzacher Straße kontrollieren, als dieser die Anhalte-Signale missachtete und Gas gab. Die Fahrt des 20-Jährigen endete im Bereich der Zeppelinstraße an einer Baustelle. Nachdem der junge Mann seinen Roller zurückließ, konnte er von den Beamten zu Fuß vorläufig festgenommen werden. Der Zweiradfahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem schlug ein Drogenvortest bei ihm positiv auf Cannabis an. Für den 20-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus

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