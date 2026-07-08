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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0454 --Vandalismus im Viertel--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Friesenstraße
Zeit: 	06.07.26, 14 Uhr

Ein 18 Jahre alter Mann beschädigte am Montagmittag im Bremer Viertel offenbar wahllos mehrere geparkte Autos sowie die Fensterscheiben eines Jugendzentrums. Einsatzkräfte der Polizei stellten den Heranwachsenden kurze Zeit später.

Nach bisherigen Erkenntnissen zog der 18-Jährige mit einem Nothammer durch die Wielandstraße und schlug dort die Scheiben mehrerer geparkter Fahrzeuge sowie eines Jugendzentrums ein. Anschließend setzte er seinen Weg über die Friesenstraße, die Grundstraße und die Römerstraße fort und beschädigte weitere Autos.

Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Er wurde für weitere Maßnahmen zur Wache gebracht, psychiatrisch begutachtet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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