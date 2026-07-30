Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Größerer Feldbrand - Schlussmeldung

Bornich/Reichenberg (ots)

Der Brand an der o.g. Örtlichkeit konnte durch den beherzten Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Bad Ems-Nassau, Diez, Loreley, Nastätten und der Stadt Lahnstein mit 130 Einsatzkräften erfolgreich bekämpft werden.

Bei dem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht.

Insgesamt brannte eine Fläche von circa 7000 Quadratmetern.

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