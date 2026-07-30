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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bornich/Reichenberg - größerer Feldbrand - Erstmeldung

Bornich/Reichenberg (ots)

Gegen 11:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion St. Goarshausen ein größerer Brand auf einem Feld im Bereich zwischen Bornich und Reichenberg gemeldet. Der Polizeihubschrauber befand sich zufällig im betreffenden Bereich und gab den eingesetzten Feuerwehren einen Überblick aus der Luft. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an und gestalten sich aufgrund der herrschenden Winde herausfordernd. Bislang wurden zwei Leichtverletzte bekannt, welche mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 / 9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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