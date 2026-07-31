Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung-Gebäudebrand in Siershahn

Siershahn (ots)

Am 31.07.2026 um 16:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Bunzlauer Straße in Siershahn alarmiert. Dort ist es aus aktuell ungeklärter Ursache zu einer Brandausbruch gekommen, welcher sich zwischenzeitlich auf das gesamte Gebäude ausgeweitet hat. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei bittet das Gebiet weiträumig zu meiden.

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.

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