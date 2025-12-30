PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Transporters in Buchholz

Buchholz (ots)

Am 30.12.2025, gegen 06:30 Uhr, wurde die Polizei Straßenhaus über einen Fahrzeugbrand auf dem Gelände einer Autoverwertung in Buchholz, Krautscheider Straße informiert. Vor Eintreffen der unmittelbar entsandten Streifenwagenbesatzung war der Brand bereits gelöscht. Nach Angaben von Zeugen und der Feuerwehr stand das Fahrzeug in Vollbrand. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand möglicherweise durch abgeschossene Feuerwerkskörper verursacht wurde. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

