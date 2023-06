Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, den 04.06.2023, gegen 21:44 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Fiat Punto in auffälliger Fahrweise auf der Siegener Straße in Altenkirchen gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten konnte die 33-jährige Fahrzeugführerin im Bereich Kohlhardt angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeugführerin stand unter ganz erheblichem Alkoholeinfluss. Sie gab an, dass sie ihre 15-jährige Tochter habe abholen wollen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Für die Tochter wurde eine "nüchterne" Abholung organisiert.

Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls durch die auffällige Fahrweise des Fiats gefährdet worden sind, bitten wir sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell