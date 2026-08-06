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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei überwacht Einfahrtsverbot in der Großen Bleiche

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, führte die Polizei wie täglich eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich Große Bleiche / Ernst-Ludwig-Platz in Mainz durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Überwachung des Einfahrtverbots für Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von Bussen und Taxen.

Während des Kontrollzeitraums stellten die Einsatzkräfte fest, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmende zunächst in Richtung des gesperrten Bereichs fuhren, ihre Fahrtrichtung jedoch dann noch rechtzeitig änderten. Drei Fahrzeugführende missachteten das Einfahrtsverbot und wurden kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich die Verkehrsteilnehmer einsichtig. Sie gaben an, von ihrem Navigationssystem durch den gesperrten Bereich geleitet worden zu sein. Ungeachtet dessen wurden gegen sie kostenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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