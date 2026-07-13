Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Männer mit Messer bedroht - Täter zu Boden gebracht

Waren (Müritz) (ots)

Gestern kurz nach Mitternacht sind zwei Männer (35 und 51) im Bereich der Straße Radenkämpen in Waren-Ost von einem Mann verbal aggressiv angesprochen worden, mutmaßlich weil dieser sich durch Lärm belästigt gefühlt hat. In diesem Moment holte der Mann auch ein Messer hervor. Um einen möglichen Angriff mit dem Messer gar nicht erst zuzulassen, schubsten die beiden Männer den Täter weg. Dabei stürzte der Mann und verlor sein Messer.

Einer der beiden Bedrohten konnte das Messer mit dem Fuß wegschießen, dann sind beide Männer vor dem Täter weggelaufen. Der Mann soll das Messer wieder an sich genommen haben und ebenfalls weggelaufen sein. Die Geschädigten riefen die Polizei und konnten eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Die sofort mit mehreren Streifenwagen in dem Bereich eingetroffenen Polizisten suchten das Gebiet nach dem Mann ab. Sie stellten ihn in der Strelitzer Straße auf dem Bürgersteig fest. Da er weder stehen blieb, noch das sichtbare Messer wegwarf, brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden und legten ihm Handschellen an. Der 46-Jährige wurde dabei leichtverletzt. Er machte wirre und unklare Aussagen dazu, warum er mit einem Messer unterwegs sei und kam mit aufs Revier. Dort blieb er den Rest der Nacht, um mögliche weitere Straftaten durch ihn zu verhindern.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Alle Beteiligten sind Deutsche. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Bedrohung.

Die Abwehr, die durch die beiden Bedrohten geschildert wurde, war ein mutiges Verhalten. Gleichzeitig erinnert die Polizei in diesem Zusammenhang an die Gefahr, die von Angreifern mit Messern ausgeht. Selbst wenn das Messer durch Täter "nur" gezeigt wird und nicht bereits als Waffe in Richtung eines Opfer gestoßen wird, kann eine direkte Verteidigung oder Abwehr zu schwersten Verletzungen führen. Im Zweifel sollten Bedrohte sofort auf Abstand gehen, die Polizei rufen, lautstark auf die Situation aufmerksam machen und - sofern vorhanden - nach einem schützenden Gegenstand greifen.

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