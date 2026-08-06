Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Dienstagabend zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Mehrfamilienhaus in der Illstraße in der Mainzer Neustadt einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten zunächst, die Eingangstür des Mehrparteienhauses gewaltsam zu öffnen. An der Tür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Den Tätern gelang es anschließend, in das Gebäude einzudringen. Nach derzeitigem Stand wurden jedoch keine Wohnungseingangstüren beschädigt oder angegangen.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Identität der Verantwortlichen vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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