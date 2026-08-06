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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verstorbene Person bei Windesheim aufgefunden

Mainz - Bad Kreuznach (ots)

Im Rahmen nichtpolizeilicher Suchmaßnahmen in einem Waldgebiet bei Windesheim wurde am Mittwochabend, 05.08.2026 eine leblose männliche Person aufgefunden.

Die Identität der aufgefundenen Person konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Es bestehen jedoch konkrete Anhaltspunkte darauf, dass es sich um den seit dem 21.07.2026 vermissten 58-jährigen Dirk M aus Windesheim handeln könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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