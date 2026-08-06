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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl einer Sporttasche in Bankfiliale - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, kam es gegen 16:27 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Ein Mann befand sich zum genannten Zeitpunkt an einem Selbstbedienungsautomaten, um eine Überweisung durchzuführen. Währenddessen stellte er seine schwarze Sporttasche hinter sich ab. Nachdem er den Überweisungsvorgang beendet hatte, bemerkte er das Fehlen der Tasche. In der entwendeten Sporttasche befand sich Damenbekleidung im mittleren dreistelligen Wert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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