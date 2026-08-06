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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz in Mainz-Finthen

Mainz-Finthen (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Kettelerstraße in Mainz-Finthen zu einem größeren Polizeieinsatz.

Eine Zeugin meldete der Polizei, dass sich ein Mann mit einer Armbrust im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aufhalte.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten den beschriebenen Mann vor dem Wohnhaus antreffen. Er hielt die gemeldete Armbrust in der Hand. Nach mehrfacher Aufforderung legte der Mann die Armbrust schließlich ab, flüchtete jedoch unmittelbar zurück in das Wohnhaus.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Beschuldigte im Besitz weiterer gefährlicher Gegenstände oder Waffen befand, wurden zur Bewältigung der Einsatzlage das Spezialeinsatzkommando sowie die Verhandlungsgruppe hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf begab sich der Beschuldigte in das Treppenhaus des Anwesens. Dort konnte er in einer günstigen Gelegenheit festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme kam ein Distanzelektroimpulsgerät zum Einsatz.

Während der polizeilichen Maßnahmen äußerte der Mann wiederholt den Wunsch, durch Polizeibeamte getötet zu werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden weder Anwohner noch unbeteiligte Passanten verletzt oder bedroht.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen und psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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