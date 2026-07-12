Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 12:00 Uhr

Landkreis Celle (ots)

Celle - Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter Fahrer Am Samstagmorgen befuhr ein 24jähriger Celler ordnungsgemäß mit seinem E-Scooter die Fuhrberger Landstraße stadteinwärts. Ein 81jähriger PKW-Fahrer, ebenfalls aus Celle, wollte aus der Luftbrückenstraße in die Fuhrberger Landstraße einbiegen und übersah hierbei den E-Scooter. Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Scooter Fahrer und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Allgemeine Krankenhaus.

Lachendorf - Brennender Mähdrescher

Am Samstagmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Mähdrescher auf einem Feld bei Jarnsen gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf Grund eines technischen Defekts und anschließendem Funkenflug Teile des Weizens im Mähdrescher in Brand gerieten. Zum Glück konnte das Feuer so rechtzeitig gelöscht werden, dass kein großer Schaden am Fahrzeug entstanden und auch das umliegende Feld nicht in Brand geraten ist.

Celle - Küchenbrand

Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße "Im Schelp" in Westercelle gerufen. Grund war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im Bereich einer Küche auf Grund eines eingeschalteten Herdes gebrannt hatte. Die Bewohnerin der Wohnung war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Weitere Personen waren nicht in Gefahr. Der Sachschaden wird auf etwa 5000EUR geschätzt. Die genauen Hintergründe für die Entstehung des Brandes sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Faßberg/Oberohe - Fischwilderei

Durch einen Fischereiaufseher wird am Sa. dem 11.07.2026, gg. 19:30 Uhr, ein sog "Schwarzangler" an einem der Kieselgurteiche im Bereich Oberohe festgestellt. Der Beschuldigte entzieht sich jedoch durch Flucht einer Personalienfeststellung. Seitens der hinzugerufenen Polizei wird die gesamte, zurückgelassene Ausrüstung sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche Beobachtungen getätigt hat oder Hinweise die zur Klärung der Identität der Person führen, machen kann, wende sich bitte an die Polizei Bergen unter 05051/6064-0. Die Polizei weist darauf hin, dass das Angeln nur erlaubt ist, wenn ein Angel- und ein Gewässerberechtigungsschein vorhanden ist, denn andernfalls stellt die Ausübung des Angelns, aber auch bereits das Vorhalten entsprechender Ausrüstung am Gewässer in der Absicht des Angelns, eine Straftat nach § 293 StGB dar.

Winsen (Aller): Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sa., 11.07.2026, gegen 14:15 Uhr stoppte die Polizei Wietze, in der Straße "An der Riete" einen 45-jährigen Fahrer einer "Kawasaki". Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann das Motorrad ohne Fahrerlaubnis geführt hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Nutzung von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Bereits in der Nacht, Sa., 11.07., 00:30 Uhr wurde in Winsen (Aller) durch Beamte der PST Wietze ein ähnlicher Sachverhalt festgestellt. Hier führte ein 18.-jähriger aus Wathlingen einen gemieteten Audi A4, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch gegen diesen jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Erwerb einer Fahrerlaubnis dürfte für ihn nunmehr in eine etwas entferntere Zukunft gerückt sein. Gegen den eigentlichen Mieter des Fahrzeugs wurde, wegen des Zulassens, ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Unterlüß: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Bereits am Fr., dem 10.07.2026, gegen 15.00 Uhr kam es in der Hermannsburger Straße, in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Wasserwerk" zu einem folgenschweren Unfall beim Abbiegen. Eine 76.-jährige Dame aus Unterlüß missachte hier beim Abbiegen mit ihrem PKW Mercedes, einen entgegenkommenden Morgan, so dass es zu einer Kollision kam. In der Folge stieß der Morgan, geführt von einem 78.-jährigen aus Unterlüß, gegen eine öffentliche Sitzbank und einen Grundstückszaun. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen dürfte zudem ein sog. wirtschaftlicher Totalstanden entstanden sein. Der Schaden wird insgesamt auf mehr als 60000,-EUR geschätzt. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Faßberg/Müden (Örtze) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf In der Nacht von Fr., dem 10.07. auf Sa., 11.07.26 kollidiert ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache in der Sandstraße mit einem Verkehrsschild (VZ 365-60 Zelt- und Wohnwagenplatz). Der noch unbekannte Fahrzeugführer, welcher in Rtg. Heidekreis unterwegs gewesen sein dürfte, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dort bleiben noch diverse Fahrzeugteile zurück, welche auf einen weißen VW Taigo als Verursacherfahrzeug hinweisen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise zum Unfallhergang, auf das Fahrzeug oder den Verursacher nimmt die Polizei Bergen unter 05051/6064-0 entgegen.

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