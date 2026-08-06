PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei kontrolliert zwei Tatverdächtige nach Zeugenhinweis

Mainz- Oberstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 06.08.2026, gegen 02:08 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei zwei verdächtige Personen im Oberen Laubenheimer Weg in Mainz. Nach Angaben der Zeugin hätten sich die beiden Männer mit einem Fahrrad in der Straße bewegt und mit Taschenlampen in Einfahrten von Wohnhäusern geleuchtet. Darüber hinaus sollen sie an einem Fahrradträger eines geparkten Fahrzeugs gerüttelt haben. Aufgrund des auffälligen Verhaltens verständigte die Zeugin die Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte die beiden beschriebenen Personen im Oberen Laubenheimer Weg antreffen und kontrollieren. Einer der Männer führte das mitgeführte Fahrrad fahrend mit sich. Beide Personen gaben an, das Fahrrad zuvor in der Straße aufgefunden zu haben. Bei einem der Tatverdächtigen wurde eine Sporttasche mit einem Bolzenschneider aufgefunden. Sowohl die Tasche als auch der Bolzenschneider wurden sichergestellt. Das mitgeführte Fahrrad wurde aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse polizeilich gesichert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der volljährige Tatverdächtige entlassen und erhielt einen Platzverweis. Der minderjährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle gebracht und dort an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft des sichergestellten Fahrrades, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 09:15

    POL-PPMZ: Diebstahl einer Sporttasche in Bankfiliale - Zeugen gesucht

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, kam es gegen 16:27 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Ein Mann befand sich zum genannten Zeitpunkt an einem Selbstbedienungsautomaten, um eine Überweisung durchzuführen. Währenddessen stellte er seine schwarze Sporttasche hinter sich ab. Nachdem er den Überweisungsvorgang ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Polizeieinsatz in Mainz-Finthen

    Mainz-Finthen (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Kettelerstraße in Mainz-Finthen zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass sich ein Mann mit einer Armbrust im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aufhalte. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten den beschriebenen Mann vor dem Wohnhaus antreffen. Er hielt die gemeldete Armbrust in der Hand. Nach mehrfacher ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 12:00

    POL-PPMZ: Anstieg von Phishing-Betrugsfällen über die Plattform Kleinanzeigen.de

    Mainz (ots) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz ist in den vergangenen Monaten ein Anstieg von Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit der Onlineplattform Kleinanzeigen.de festzustellen. Insbesondere Phishing-Betrugsmaschen, bei denen Täter versuchen, an sensible Daten oder Geld ihrer Opfer zu gelangen, führen vermehrt zu Strafanzeigen. Die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren