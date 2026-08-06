Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei kontrolliert zwei Tatverdächtige nach Zeugenhinweis

Mainz- Oberstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 06.08.2026, gegen 02:08 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei zwei verdächtige Personen im Oberen Laubenheimer Weg in Mainz. Nach Angaben der Zeugin hätten sich die beiden Männer mit einem Fahrrad in der Straße bewegt und mit Taschenlampen in Einfahrten von Wohnhäusern geleuchtet. Darüber hinaus sollen sie an einem Fahrradträger eines geparkten Fahrzeugs gerüttelt haben. Aufgrund des auffälligen Verhaltens verständigte die Zeugin die Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte die beiden beschriebenen Personen im Oberen Laubenheimer Weg antreffen und kontrollieren. Einer der Männer führte das mitgeführte Fahrrad fahrend mit sich. Beide Personen gaben an, das Fahrrad zuvor in der Straße aufgefunden zu haben. Bei einem der Tatverdächtigen wurde eine Sporttasche mit einem Bolzenschneider aufgefunden. Sowohl die Tasche als auch der Bolzenschneider wurden sichergestellt. Das mitgeführte Fahrrad wurde aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse polizeilich gesichert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der volljährige Tatverdächtige entlassen und erhielt einen Platzverweis. Der minderjährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle gebracht und dort an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft des sichergestellten Fahrrades, dauern an.

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