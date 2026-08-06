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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Supermarkt - Tatverdächtiger gestellt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Elbestraße in Mainz-Gonsenheim zu einem Ladendiebstahl.

Ein 21-jähriger Mann passierte den Kassenbereich des Marktes und bezahlte lediglich eine Brezel. In seiner Einkaufstasche befanden sich jedoch fünf alkoholische Getränke, die er zuvor an sich genommen hatte, ohne diese zu bezahlen.

Als ein Mitarbeiter den Mann auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Zwei Mitarbeitende konnten ihn jedoch an der Flucht hindern und brachten ihn bis zum Eintreffen der Polizei in ein Büro des Marktes.

Gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der 21-Jährige einsichtig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt er ein Hausverbot und verließ die Örtlichkeit.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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