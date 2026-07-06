POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Eine 51- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die L 554 aus Verliehausen kommend in Richtung Uslar. Auf Höhe der Unfallstelle stieß sie, aus bislang ungeklärter Ursache, auf den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 28- jährigen aus Rhumspringe. Infolgedessen wurden zwei weitere, am Fahrbahnrand geparkte, Fahrzeuge ineinandergeschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.
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