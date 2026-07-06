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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Eine 51- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die L 554 aus Verliehausen kommend in Richtung Uslar. Auf Höhe der Unfallstelle stieß sie, aus bislang ungeklärter Ursache, auf den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 28- jährigen aus Rhumspringe. Infolgedessen wurden zwei weitere, am Fahrbahnrand geparkte, Fahrzeuge ineinandergeschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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