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POL-PDLD: E-Scooter schneller als erlaubt

POL-PDLD: E-Scooter schneller als erlaubt
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Edenkoben (ots)

Am Freitagvormittag (19.06.2026) gegen 10:50 Uhr konnte ein 15-jähriger Roschbacher auf dem Hinterrad seines E-Scooters fahrend in Edenkoben in der Edesheimer Straße festgestellt werden. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte eine Höchstgeschwindigkeit des Gefährts von 38 km/h festgestellt werden. Der E-Scooter wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Arne Lunkwitz, PHK

Telefon: 06323-955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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