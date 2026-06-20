POL-PDLD: E-Scooter schneller als erlaubt
Edenkoben (ots)
Am Freitagvormittag (19.06.2026) gegen 10:50 Uhr konnte ein 15-jähriger Roschbacher auf dem Hinterrad seines E-Scooters fahrend in Edenkoben in der Edesheimer Straße festgestellt werden. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte eine Höchstgeschwindigkeit des Gefährts von 38 km/h festgestellt werden. Der E-Scooter wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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