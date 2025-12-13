PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025 gegen 22.25 Uhr ereignete sich auf der L 108 in Höhe Bockenau in Fahrtrichtung Waldböckelheim ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem seitlich befindlichen Geländer. Durch die Kollision entstanden sowohl an dem Geländer als auch an dem PKW Sachschäden. Der PKW Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

