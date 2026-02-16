PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brandstiftung an geparktem Pkw in Alsheim - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag, 14.02.2026, auf Sonntag, 15.02.2026, kam es in Alsheim zu einer Brandstiftung an einem geparkten Pkw im Bereich des Ziegelhüttenwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete ein Zeuge der Polizei eine Explosion an einem Fahrzeug, das anschließend in Brand geriet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Unbekannte offenbar einen selbstgebauten Brandsatz auf der Motorhaube des Fahrzeugs platziert und entzündet hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand.

An dem Pkw entstand Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen konkreten Tatverdächtigen oder ein mögliches Motiv liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Worms dauern an; hierzu gehört auch die Auswertung möglichen Videomaterials.

Zeugen gesucht:

Wer in der betreffenden Nacht im Bereich des Ziegelhüttenwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 08:27

    POL-PDWO: Raub zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers - Zeugen gesucht

    Worms (ots) - Am Freitag, den 13.02.2026, kam es gegen 10:25 Uhr in der Gabriel-von-Seidl-Straße in Worms zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte im Bereich einer Bäckerei von einer bislang unbekannten Person angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Als der Mann daraufhin sein Portemonnaie aus der Tasche nahm, soll der Täter ihn an der ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:57

    POL-PDWO: Geschädigter eines Zusammenstoßes mit Rettungswagen gesucht

    Worms (ots) - Am 12.02.2026 befährt gegen 09:55 Uhr ein Rettungswagen die B9 in Worms in Richtung Süden. Der Rettungswagen befindet sich hierbei auf einer Einsatzfahrt. Beim Vorbeifahren an einer wartenden Fahrzeugschlange in Höhe der Straße "Am Holzhof" streift der Rettungswagen eines der wartenden Fahrzeuge. Aufgrund der Dringlichkeit der medizinischen Behandlung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren