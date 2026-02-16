Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brandstiftung an geparktem Pkw in Alsheim - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag, 14.02.2026, auf Sonntag, 15.02.2026, kam es in Alsheim zu einer Brandstiftung an einem geparkten Pkw im Bereich des Ziegelhüttenwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete ein Zeuge der Polizei eine Explosion an einem Fahrzeug, das anschließend in Brand geriet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Unbekannte offenbar einen selbstgebauten Brandsatz auf der Motorhaube des Fahrzeugs platziert und entzündet hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand.

An dem Pkw entstand Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen konkreten Tatverdächtigen oder ein mögliches Motiv liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Worms dauern an; hierzu gehört auch die Auswertung möglichen Videomaterials.

Zeugen gesucht:

Wer in der betreffenden Nacht im Bereich des Ziegelhüttenwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell