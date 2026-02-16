Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Freitag, den 13.02.2026, kam es gegen 10:25 Uhr in der Gabriel-von-Seidl-Straße in Worms zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte im Bereich einer Bäckerei von einer bislang unbekannten Person angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Als der Mann daraufhin sein Portemonnaie aus der Tasche nahm, soll der Täter ihn an der Jacke ergriffen und aus dem Rollstuhl gezogen haben. Anschließend habe der Unbekannte das Portemonnaie an sich genommen und sei mit einem in der Nähe abgestellten grauen Audi A4 vom Tatort geflüchtet. Ein Kennzeichen ist bislang nicht bekannt.

Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 160 bis 170 cm groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer grauen Weste, einem weißen Pullover und einer türkisfarbenen Hose. Er sprach nach Angaben des Geschädigten fließend Deutsch mit russischem Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms, Tel. 06241 852-0, E-Mail: KIWorms@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell