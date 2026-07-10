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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdächtige Personen täuschen Notlage vor

Mertesdorf (ots)

Am Freitagmittag, 10.07.2026 wurden der Polizeiinspektion Schweich zwei verdächtige Personen in Mertesdorf gemeldet. Die beiden Männer würden von Haus zu Haus ziehen, an den Haustüren klingeln oder Passanten auf der Straße ansprechen. Hierbei berichteten sie von einer Notlage, weswegen sie um eine "Spende" baten. Im Vertrauen auf die geschilderte Situation wurden den Tatverdächtigen scheinbar mehrere kleinere Geldbeträge übergeben.

Aufgrund der Vielzahl an Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die beiden Personen aufgegriffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der folgenden Überprüfung ergaben sich Zweifel am tatsächlichen Vorliegen der geschilderten Notsituation. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die "Spenden" in betrügerischer Absicht erbeutet worden sein.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die selbst einen Bargeldbetrag an die beiden Personen übergaben oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich (unter der 06502 91570) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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