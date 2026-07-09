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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Berglangenbach, Wald-und Vegetationsbrand - ca.ein Hektar durch Brand betroffen

Baumholder (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026 gegen 14:15 Uhr wird über die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen Brand an der K59 bei Berglangenbach ein. Die Feuerwehr ist umgehend an der Brandörtlichkeit und beginnt das Feuer zu löschen. Über einem Felsvorsprung unmittelbar am Fahrbahnrand haben sich die darüber liegenden Sträucher auf bislang unbekannte Weise entzündet. Die L347 zwischen Berglangenbach und Fohren-Linden wurde durch die Polizei für die Dauer der Maßnahmen an der Brandörtlichkeit gesperrt. Zurzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Feuerwehr war mit ca.100 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Mittels Drohne und Hubschrauber wurden weitere mögliche Glutnester ausfindig gemacht und beseitigt. Die Maßnahmen vor Ort dauern noch an. Die Feuerwehr schätzt die betroffene Fläche auf etwa ein Hektar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St.Hubertusstraße 1, 55774 Baumholder
Tel.: 06783/9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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