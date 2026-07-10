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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Metzgerei

Niederbrombach (ots)

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Mittwoch, 8. Juli, auf Donnerstag, 9. Juli, zwischen 20 Uhr und 5:15 Uhr durch ein Fenster Richtung B41 in die Räumlichkeiten der Metzgerei in Niederbrombach ein. Dort öffneten sie Schubladen und entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang, dem/den unbekannten Tätern und ggfls. einem Fluchtfahrzeug machen können.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Birkenfeld (06782 9910) gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon 06781/561-0
Telefax 06131/4868-7723
Kiidar-oberstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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