Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Lampenschirme am Rundwanderweg beschädigt

Waldweiler (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 17.07.2020 bis Montag, den 20.07.2020 wurden im Bereich der Saarstraße in Waldweiler am Streckenverlauf bis zum Haus Bilstein, dortiger Rundwanderweg, mehrere Lampenschirme an der Straßenbeleuchtungen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

