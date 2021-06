Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall im Kreisverkehr vor dem Impfzentrum

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 12. Juni 2021 ------------------------------------------------------------

Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Impfzentrum

Am Samstag, 12. Juni 2021, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr vor dem Impfzentrum Wittlich ein Verkehrsunfall. Ein Fahrer, der die L 141 in Richtung des vorgenannten Kreisverkehrs verlassen hatte, fuhr mit viel zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit einem bereits im Kreisel fahrenden Fahrzeug. Nach der Kollision kam der Unfallverursacher in der folgenden Ausfahrt von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrsschild, an dem sein Fahrzeug totalbeschädigt stehen blieb.

Der Fahrer des Fahrzeuges, das sich bereits im Kreisverkehr befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt.

