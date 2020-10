Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201006.1 Heide: schwarzer Passat nach Unfallflucht gesucht

Heide (ots)

Am 02.Oktober, um 13.35 Uhr, kam es in Heide, Fritz-Thiedemann Ring Ecke Süderdamm zu einem Unfall. Ein 18jährger junger Mann aus Heide befuhr mit seinem Hyundai den Fritz-Thiedemann Ring. In Höhe Süderdamm fuhr ihm ein wartepflichtiger schwarzer VW Passat Kombi in sein Fahrzeugheck. Der 18 jährige gab dem Fahrer Zeichen, ihm zu folgen. Der Fahrer des Passat bog jedoch ohne zu halten in die Hamburger Straße ab und fuhr davon. Die Polizei in Heide sucht nun einen schwarzen VW Passat Kombi, der vorne Beschädigungen aufweisen dürfte. Am Steuer saß an ca. 70 jähriger Mann mit vollem grauen Haar, Brille und schwarzer Jacke. Das Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heide unter 0481-94 413 zu melden.

