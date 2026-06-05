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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (03.06.2026) überfielen zwei bislang unbekannte Täter gegen 21 Uhr einen 55-jährigen Mann vor einem Geschäft im Einkaufszentrum am Brüsseler Ring. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, besprühten ihn mit Pfefferspray und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in Richtung Brüsseler Ring. Der Mann wurde durch das Reizgas leicht verletzt.

Die Täter waren dunkel gekleidet, maskiert, etwa 1,80 Meter groß und circa 30 Jahre alt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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