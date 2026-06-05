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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Anlagenbetrug

Ludwigshafen (ots)

Ein 85-Jähriger aus Ludwigshafen stieß Anfang Mai online auf eine vermeintliche Anlagenberatung, über die er telefonisch und über Chatnachrichten Kontakt mit einer angeblichen Anlagenberaterin hatte. Diese überzeugte den Senior, rund 4.000 Euro zu investieren. Als der 85-Jährige sich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte und er sein Geld nicht erhielt, fiel ihm der Betrug auf.

Viele Opfer sind unerfahren im Online-Trading: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und bringen das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Die Kriminellen, die sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker ausgeben, wissen ganz genau, wie sie ihr Gegenüber gezielt unter Druck setzen können, Geld zu investieren.

Bitte beachten Sie:

   - Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz sollten immer 
     misstrauisch machen.
   - Seriöse Anbieter gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie zum 
     Online-Trading zu bringen.
   - Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie 
     sich anmelden oder Geld überweisen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls 
     bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist.
   - Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie Zugangsdaten zum 
     Online-Banking oder zum Depot.

Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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