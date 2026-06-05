POL-PPRP: Sachbeschädigung an Apotheke - Tatverdächtiger ermittelt

Altrip (ots) - Seit Mittwoch, 03.06.2026, wird eine in Altrip wohnende 35-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch gegen 18:00 Uhr gemeinsam mit ihrem Hund, einem großen goldbraunen Mischling, ihren Aufenthaltsort auf dem Campinggebiet im Bereich der blauen Adria. Zuletzt wurde die Vermisste dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 35-Jährige in einer ...

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