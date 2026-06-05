POL-PPRP: Sachbeschädigung an Apotheke - Tatverdächtiger ermittelt
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6253514
Nachdem am Samstag (11.04.2026) und am Montag (09.03.2026) das Schaufenster desselben Geschäfts in der Prinzregentenstraße mit einem Pflasterstein eingeworfen wurde, hat das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.600 Euro. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte nun ein 16-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Jugendliche muss sich wegen der Sachbeschädigung verantworten.
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