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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Apotheke - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6253514

Nachdem am Samstag (11.04.2026) und am Montag (09.03.2026) das Schaufenster desselben Geschäfts in der Prinzregentenstraße mit einem Pflasterstein eingeworfen wurde, hat das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.600 Euro. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte nun ein 16-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Jugendliche muss sich wegen der Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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