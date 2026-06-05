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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 35-Jähriger

Altrip (ots)

Seit Mittwoch, 03.06.2026, wird eine in Altrip wohnende 35-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch gegen 18:00 Uhr gemeinsam mit ihrem Hund, einem großen goldbraunen Mischling, ihren Aufenthaltsort auf dem Campinggebiet im Bereich der blauen Adria. Zuletzt wurde die Vermisste dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 35-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 35-Jährigen:

   - ca. 1, 65cm groß
   - 50kg schwer
   - dunkelbraune lockige Haare
   - dunkelgraue Jeans
   - schwarzer Hoodie
   - schwarzes Sweatshirt
   - schwarz-blaue Adidas-Sneaker

Die Vermisste führt einen großen, goldbraunen Hund (Mischling) mit sich.

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/M7HkzO2

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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