Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scheibe in der Fußgängerzone eingeschlagen

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagabend eine Fensterscheibe der Spielhalle "Golden Gate" beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr und 01 Uhr. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich der Fußgängerzone beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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