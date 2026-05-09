Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Seitenscheibe eingeschlagen

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagabend einen silbernen BMW mit Kaiserslauterer Kennzeichen in der Hauptstraße beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 21 Uhr und 00:40 Uhr. Der BMW war in Höhe der ehemaligen Postfiliale im unteren Teil der Fußgängerzone geparkt. Dabei wurde die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |eml

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