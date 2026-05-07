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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht
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Pirmasens (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) kam es am Hauptbahnhof zu einem Fahrraddiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr ein Mountainbike der Marke Scott, das gesichert am Bahnhof abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das handelsübliche Fahrradschloss mit einem unbekannten Schneidwerkzeug gewaltsam durchtrennt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein auffällig schwarz-orangenes Fahrrad. Das Rad weist eine Besonderheit auf: Während am Vorderreifen zwei Reflektoren angebracht sind, befindet sich am Hinterreifen lediglich ein Reflektor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 530 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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