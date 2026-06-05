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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Toter Mann aufgefunden - Zeugen gesucht

Hettenleidelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Bereits am 19.05.2026, gegen 5:50 Uhr, meldeten Feldarbeiter eine leblose Person bei den Erdbeerfeldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Person feststellen. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen 23-Jährigen aus Grünstadt. Zur Feststellung der Todesursache wurde der Leichnam am 28.05.2026 im Auftrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Hierbei konnten innere Verletzungen als todesursächlich festgestellt werden, die vermutlich durch einen Verkehrsunfall verursacht wurden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Neustadt suchen zur Aufklärung des Sachverhaltes Zeugen.

Haben Sie den zwischenzeitlich Verstorbenen in der Nacht auf bzw. am frühen Morgen des 19.05.2026 im Bereich Grünstadt, Hettenleidelheim, Eisenberg/Pfalz gesehen?

Der Mann ist ca. 1,75 m groß und schlank. Als er aufgefunden wurde, war er mit einer hell- und dunkelbraun karierten Jacke, einem grauen Kapuzenpullover und einer olivgrünen Jogginghose bekleidet. Er trug keine Schuhe. Der Mann soll nach ersten Ermittlungen immer mit einem hellen Mountainbike unterwegs gewesen sein. Dieses Fahrrad konnte bislang nicht aufgefunden werden. Ebenfalls konnten gelbe Stiefel/Boots des Mannes bislang nicht gefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrades und/oder der gelben Schuhe geben können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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