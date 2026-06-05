Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 aufgrund von Brückenschäden

Speyer (ots)

Aufgrund von Schäden an der Brücke der B9 über der L528 / Iggelheimer Straße bei Speyer wurde seitens des Landesbetriebs Mobilität eine vorübergehende Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Brücke von zuvor 100 km/h auf 50 km/h veranlasst. (siehe Pressemeldung vom 02.06.2026 unter https://lbm.rlp.de/service/presse-aktuelles/detail/b-9-uf-l-528-iggelheimer-strasse-speyer-vorlaeufige-verkehrseinschraenkungen-aufgrund-von-bauwerksschaeden )

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, zur eigenen Sicherheit und zum Schutz anderer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit konsequent einzuhalten. Zur Gewährleistung der Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten wird die Polizei ab Montag (08.06.2026) regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen an der Örtlichkeit durchführen. Wir weisen darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten. Insbesondere in Bereichen mit straßenbaulichen Einschränkungen dienen sie dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.

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