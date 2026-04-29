Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzte nach Brand

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026), kurz nach 2 Uhr nachts, brannte in der Bgm.-Grünzweig-Straße, Ecke Kanalstraße gelagerter Sperrmüll. Das Feuer beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge und griff auf die Erdgeschosswohnung des angrenzenden Mehrparteienhauses über. Die Bewohner konnten rechtzeitig gerettet und das Feuer von der Feuerwehr gelöscht werden.

Das betroffene und die angrenzenden Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Die Erdgeschosswohnung blieb unbewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten zeitnah wieder zurück in ihre Wohnungen.

Durch den Brand wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt, darunter auch ein einjähriges Kind. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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