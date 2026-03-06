Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: ROALPOL - Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" vom 9.3. - 15.3.2026

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 9.3. bis 15.3.2026 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" Schwerpunktkontrollen im gesamten Polizeipräsidium Rheinpfalz statt. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollen auch die Risiken des Fahrens ohne Sicherheitsgurt erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Insbesondere Kinder sind als Mitfahrerende in Kraftfahrzeugen darauf angewiesen, dass die Fahrzeugführenden sich ihrer Verantwortung bewusst sind und für eine ordnungsgemäße Sicherung der Kinder sorgen.

Durch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts kommt es nach wie vor zu schwersten Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Das Anlegen und insbesondere auch das korrekte Anlegen des Sicherheitsgurts können diese Verletzungen oftmals verhindern.

Sicherheitsgurte müssen während der gesamten Fahrt, d. h. auch bei Stop-and-Go-Verkehr oder verkehrsbedingtem Warten, angelegt sein. Dicke Winterjacken oder Mäntel sollten unbedingt vor dem Anschnallen ausgezogen werden. Auch soll der Gurt nicht unter der Achsel hindurchgeführt werden oder verdreht sein, denn das kann bei einem Unfall lebensgefährliche Konsequenzen haben.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, sich vor der Fahrt anzuschnallen. Ein Sicherheitsgurt kann Leben retten!

Mit der Kontrollwoche wollen wir das Thema Sicherheitsgurt sowie die richtige Sicherung von Kindern im Fahrzeug verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren des Fahrens ohne Gurt nochmals verdeutlichen.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken ("Vision Zero"). Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell