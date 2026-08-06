Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (05.08.2026) gegen 22 Uhr in der Jahnstraße sucht die Polizei nach einem flüchtigen Fahrradfahrer. Ein Autofahrer befuhr die Jahnstraße in Richtung Limburgerhof hinter dem Radfahrer. Auf Höhe der Straße "Am Erlenbruchgraben" signalisierte der Radler per Handzeichen, nach links abbiegen zu wollen, und leitete den Abbiegevorgang ein. Als der Pkw daraufhin langsam vorbeifahren wollte, lenkte der Radfahrer plötzlich und ohne ersichtlichen Grund wieder nach rechts. Es kam zum Zusammenstoß mit der Fahrertür des Autos, wodurch der Radfahrer stürzte. Der Autofahrer hielt sofort an, um Erste Hilfe zu leisten. Der gestürzte Mann reagierte jedoch verbal aggressiv und lehnte jede Unterstützung sowie die Hinzuziehung der Polizei ab. Bis auf eine leichte Abschürfung am Unterarm blieb er nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Als der Autofahrer dennoch die Polizei verständigte, flüchtete der Radfahrer mit seinem Rad in Richtung Dieselstraße. Am Auto entstand minimaler Sachschaden. Eine Suche nach dem Fahrradfahrer im Nahbereich verlief erfolglos. Die Polizei Schifferstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Radfahrer werden unter der Telefonnummer 06235 4911-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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