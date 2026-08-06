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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung führt zu Polizeieinsatz und Folgewiderstand

Schifferstadt (ots)

Am späten Mittwochabend (05.08.2026, 22:30 Uhr) wurde der Polizei eine verletzte Person in der Hauptstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten Mann auf der Straße. Dieser wies Verletzungen im Gesicht sowie am Ellenbogen auf. Er gab an, von einem unbekannten Mann geschlagen worden zu sein. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Da der Verletzte sich zunehmend aggressiv verhielt und ankündigte, Selbstjustiz üben zu wollen, wurde er in Gewahrsam genommen. Während dieser Ingewahrsamnahme mischte sich ein unbeteiligter, erheblich alkoholisierter 40-jähriger Passant ein. Er beschwerte sich lautstark über das Parken des Streifenwagens und störte die Maßnahmen der vier Einsatzkräfte massiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam und seine Personalien verweigerte, sollte er durchsucht werden. Hiergegen leistete er passiven Widerstand, weswegen er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Der Störer erlitt leichte Schürfwunden; die Beamten blieben unverletzt. Den Störer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hinsichtlich der ursprünglichen Körperverletzung sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Vorfall in der Hauptstraße beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4911-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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