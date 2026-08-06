Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wildschwein ausgewichen, Auto landet auf seinem Dach

Speyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch, gegen 03:40 Uhr fuhr eine 22-jährige PKW-Fahrerin zusammen mit einem 17-jährigen Beifahrer in der Industriestraße Richtung Stadtmitte. Aufgrund eines plötzlich querenden Wildschweins habe die 22-Jährige die Kontrolle über ihren PKW verloren, kollidierte mit dem linksseitigen Bordstein und überschlug sich anschließend. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, der 17-jährige Beifahrer wurde seinen eigenen Angaben nach nicht verletzt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden, der PKW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

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