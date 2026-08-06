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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wildschwein ausgewichen, Auto landet auf seinem Dach

Speyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch, gegen 03:40 Uhr fuhr eine 22-jährige PKW-Fahrerin zusammen mit einem 17-jährigen Beifahrer in der Industriestraße Richtung Stadtmitte. Aufgrund eines plötzlich querenden Wildschweins habe die 22-Jährige die Kontrolle über ihren PKW verloren, kollidierte mit dem linksseitigen Bordstein und überschlug sich anschließend. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, der 17-jährige Beifahrer wurde seinen eigenen Angaben nach nicht verletzt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden, der PKW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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