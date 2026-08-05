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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026, gegen 07:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen Mitte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. Zudem stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 26-jährigen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

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Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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