Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Traktor auf der L 3175

Fulda (ots)

Ein 66-jähriger Fahrer aus Arnstadt befuhr am Freitag (10.06.) gegen 14:23 Uhr mit seinem Motorrad die L 3175 aus Thüringen kommend in Richtung Tann. Ein 65-jähriger Fahrer aus Tann befuhr mit seinem Traktor am Knottenhof ebenfalls die L 3175 in Richtung Tann. Auf der dort befindlichen langen Geraden bog der Traktor nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem im Abbiegevorgang befindlichen Traktor. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des Traktors erlitt ebenfalls einen Unfallschock. Im Einsatz befanden sich Rettungswagen aus Lahrbach und Dietges, zwei Notärzte sowie der Rettungshubschrauber aus Fulda. Für die Dauer der Bergung und die anschließende Unfallaufnahme musste die L 3175 an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Hilders)

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