PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Traktor auf der L 3175

Fulda (ots)

Ein 66-jähriger Fahrer aus Arnstadt befuhr am Freitag (10.06.) gegen 14:23 Uhr mit seinem Motorrad die L 3175 aus Thüringen kommend in Richtung Tann. Ein 65-jähriger Fahrer aus Tann befuhr mit seinem Traktor am Knottenhof ebenfalls die L 3175 in Richtung Tann. Auf der dort befindlichen langen Geraden bog der Traktor nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem im Abbiegevorgang befindlichen Traktor. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des Traktors erlitt ebenfalls einen Unfallschock. Im Einsatz befanden sich Rettungswagen aus Lahrbach und Dietges, zwei Notärzte sowie der Rettungshubschrauber aus Fulda. Für die Dauer der Bergung und die anschließende Unfallaufnahme musste die L 3175 an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Hilders)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 14:31

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Rollerfahrerin schwer verletzt Petersberg. Am Donnerstag (09.07.), gegen 7.10 Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus der Gemeinde Tann mit ihrem Roller die L 3379 von Armenhof kommend in Richtung Margretenhaun. In einer leichten Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Bankette und ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:06

    POL-OH: Diebstahl aus Auto - Farbschmierereien an Pavillon

    Fulda (ots) - Diebstahl aus Auto Fulda. Am Mittwochvormittag (08.07.), in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Rosengarten" gewaltsam Zugriff auf den Innenraum eines dort geparkten grauen VW Passat. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Angaben bezüglich der Schadenshöhe liegen derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren