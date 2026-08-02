PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 19.000EUR Schaden nach Geldanlagebetrug

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Ein 83-Jähriger aus Ludwigshafen zeigte am Samstag, den 01.08.2026, einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Mann sei durch eine unbekannte Frau angerufen worden. Diese habe ihn von einer Geldanlage mit einer Gewinnausschüttung von 60.000EUR überzeugt. Mithilfe einer App habe sich die Täterin Zugriff auf das Mobilgerät des Geschädigten verschafft. Hier tätigte sie eigenständig zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 19.000EUR. Der tatsächliche Gewinn von 60.000EUR blieb jedoch aus.

Die Polizei warnt eindringlich vor der bereits bekannten und wiederkehrenden Betrugsmasche. Gerade Geldanlagen sollten niemals telefonisch abgewickelt werden. Werbung sollte immer kritisch hinterfragt und geprüft werden. Im Zweifel sollten sie sich zur Beratung an ihre/n zuständige/n Bankberater/in wenden.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 11:12

    POL-PDLU: Drogenfund bei Jugendlichen

    Ludwigshafe - Friesenheim (ots) - Am Sonntag, den 02.08.2026 gegen 01:45 Uhr, wurden zwei Jugendliche in der Industriestraße in Ludwigshafen einer Personenkontrolle unterzogen. Es handelte sich hierbei um einen 15-Jährigen und einen 14-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Jugendlichen wurden durchsucht. Hierbei konnte in der Tasche des 15-Jährigen 31g Haschisch aufgefunden werden. Beide Jugendlichen führten einen ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 08:11

    POL-PDLU: Kanaldeckel auf Fahrbahn - Verkehrsgefährdung

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am 01.08.2026, gegen 22:30 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle eine randalierende Person im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. In der Straße wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten ein herausgehobener und auf die Fahrbahn gelegter Kanaldeckel festgestellt. Der verantwortliche Mann konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren