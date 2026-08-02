Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kanaldeckel auf Fahrbahn - Verkehrsgefährdung

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 01.08.2026, gegen 22:30 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle eine randalierende Person im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. In der Straße wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten ein herausgehobener und auf die Fahrbahn gelegter Kanaldeckel festgestellt. Der verantwortliche Mann konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kaiser-Konrad-Straße und Umgebung beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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